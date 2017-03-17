Президент України замінив посла у Нідерландах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив нового посла України в Королівстві Нідерланди, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
"Призначити Ченцова Всеволода Валерійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди", - йдеться в указі №72/2017.
Також П.Порошенко підписав указ про звільнення О.Горіна з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди та Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї.
"Звільнити Горіна Олександра Олеговича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди, а також з посади Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом", - йдеться в указі №71/2017.
Нагадаємо, жителі Нідерландів на консультативному референдумі у квітні проголосували проти ратифікації угоди про асоціацію України і ЄС. Відтак, проти виступили 61% громадян, за — 38,2%. Явка склала 32% за необхідних 30%.
Референдум мав рекомендаційний характер і юридично ні до чого уряд не зобов’язував. Як зазначають оглядачі, Нідерланди мали вибір — або ратифікувати угоду про асоціацією, незважаючи на плебісцит, або домовитися з іншими країнами ЄС про те, що угода — або деякі її частини — не поширюватимуться на Нідерланди.