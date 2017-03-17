Президент Украины заменил посла в Нидерландах

"Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Нидерланды", - говорится в указе №72/2017.

Также П.Порошенко подписал указ об увольнении А.Горина от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды и Постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия.

"Освободить Горина Александра Олеговича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды, а также с должности Постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", - говорится в указе №71/2017.

Напомним, жители Нидерландов на консультативном референдуме в апреле проголосовали против ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Против выступили 61% граждан, за - 38,2%. Явка составила 32% при необходимых 30%.

Референдум имел рекомендательный характер и юридически ни к чему правительство не обязывал. Как отмечают обозреватели, Нидерланды имели выбор - либо ратифицировать соглашение об ассоциации, несмотря на плебисцит, или договориться с другими странами ЕС о том, что сделка - или некоторые ее части - не будут распространяться на Нидерланды.