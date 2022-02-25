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Президент України утворив Ставку Верховного Головнокомандувача

Президент України утворив Ставку Верховного Головнокомандувача

Київ • УНН

 • 377931 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Своїм указом 24 лютого президент України Володимир Зеленський утворив Ставку Верховного Головнокомандувача. Указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє УНН.

Цитата

“У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що загрожує її державній незалежності та територіальній цілісності, для забезпечення стратегічного керівництва Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року „Про Ставку Верховного Головнокомандувача“, відповідно до статті 8 Закону України „Про оборону України“ постановляю утворити Ставку Верховного Головнокомандувача”, — ідеться в документі.

Деталі

Також указом припинено діяльність Воєнного кабінету РНБО. Кабмін і відповідні служби повинні забезпечити обладнання робочих місць, спеціальним з’язком для роботи Ставки. Мають бути основні та запасні місця роботи Ставки.

Додамо

Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України — це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління ЗСУ та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ.

Склад Ставки Верховного Головнокомандувача:

Голова Ставки Верховного Головнокомандувача

Зеленський Володимир Олександрович — Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України

Координатор Ставки Верховного Головнокомандувача

Данілов Олексій Мячеславович — Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Члени Ставки Верховного Головнокомандувача

Баканов Іван Геннадійович — Голова Служби безпеки України

Буданов Кирило Олексійович — Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Галаган Григорій Анатолійович — Командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

Галушкін Юрій Алімович — Командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил України

Дейнеко Сергій Васильович — Голова Державної прикордонної служби України

Єрмак Андрій Борисович — Керівник Офісу Президента України

Залужний Валерій Федорович — Головнокомандувач Збройних Сил України

Клименко Ігор Володимирович — Голова Національної поліції України

Крук Сергій Іванович — Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Кулеба Дмитро Іванович — Міністр закордонних справ України

Лебідь Юрій Анатолійович — В.о. командувача Національної гвардії України

Литвиненко Олександр Валерійович — Голова Служби зовнішньої розвідки України

Миргородиський Максим Вікторович — Командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Монастирський Денис Анатолійович — Міністр внутрішніх справ України

Резніков Олексій Юрійович — Міністр оборони України

Рудь Сергій Леонідович — Начальник Управління державної охорони України

Стефанчук Руслан Олексійович — Голова Верховної Ради України

Шмигаль Денис Анатолійович — Прем’єр-міністр України

Щиголь Юрій Федорович — Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

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