Президент Украины создал Ставку Верховного Главнокомандующего
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Своим указом 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский образовал Ставку Верховного Главнокомандующего. Указ опубликован на сайте главы государства, сообщает УНН.
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“В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, которая угрожает ее государственной независимости и территориальной целостности, для обеспечения стратегического руководства Вооруженными Силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 февраля 2022 года „О Ставке Верховного Главнокомандующего“, согласно статье 8 Закона Украины „Об обороне Украины“ постановляю создать Ставку Верховного Главнокомандующего”, — говорится в документе.
Детали
Также указом прекращена деятельность военного кабинета СНБО. Кабмин и соответствующие службы должны обеспечить оборудование рабочих мест, специальной связи для работы Ставки. Должны быть основные и запасные места работы Ставки.
Добавим
Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины — это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ.
Состав Ставки Верховного Главнокомандующего:
Председатель Ставки Верховного Главнокомандующего
Зеленский Владимир Александрович — Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины
Координатор Ставки Верховного Главнокомандующего
Данилов Алексей Мячеславович — Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
Члены Ставки Верховного Главнокомандующего
Баканов Иван Геннадьевич — Глава Службы безопасности Украины
Буданов Кирилл Алексеевич — Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины
Галаган Григорий Анатольевич — Командующий Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины
Галушкина Юрий Алимович — Командующий Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины
Дейнеко Сергей Васильевич — Председатель Государственной пограничной службы Украины
Ермак Андрей Борисович — Руководитель Офиса Президента Украины
Залужный Валерий Федорович — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины
Клименко Игорь Владимирович — Председатель Национальной полиции Украины
Крук Сергей Иванович-председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям
Кулеба Дмитрий Иванович-министр иностранных дел Украины
Лебедь Юрий Анатольевич-и. О. Командующего Национальной гвардии Украины
Литвиненко Александр Валерьевич — Председатель Службы внешней разведки Украины
Миргородиский Максим Викторович — Командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины
Монастырский Денис Анатольевич — Министр внутренних дел Украины
Резников Алексей Юрьевич — Министр обороны Украины
Рудь Сергей Леонидович — Начальник Управления государственной охраны Украины
Стефанчук Руслан Алексеевич — Председатель Верховной Рады Украины
Шмыгаль Денис Анатольевич — Премьер-министр Украины
Щиголь Юрий Федорович — председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.