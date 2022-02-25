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Президент Украины создал Ставку Верховного Главнокомандующего

Президент Украины создал Ставку Верховного Главнокомандующего

Киев • УНН

 • 377929 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Своим указом 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский образовал Ставку Верховного Главнокомандующего. Указ опубликован на сайте главы государства, сообщает УНН.

Цитата

“В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, которая угрожает ее государственной независимости и территориальной целостности, для обеспечения стратегического руководства Вооруженными Силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 февраля 2022 года „О Ставке Верховного Главнокомандующего“, согласно статье 8 Закона Украины „Об обороне Украины“ постановляю создать Ставку Верховного Главнокомандующего”, — говорится в документе.

Детали

Также указом прекращена деятельность военного кабинета СНБО. Кабмин и соответствующие службы должны обеспечить оборудование рабочих мест, специальной связи для работы Ставки. Должны быть основные и запасные места работы Ставки.

Добавим

Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины — это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ.

Состав Ставки Верховного Главнокомандующего:

Председатель Ставки Верховного Главнокомандующего

Зеленский Владимир Александрович — Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины

Координатор Ставки Верховного Главнокомандующего

Данилов Алексей Мячеславович — Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

Члены Ставки Верховного Главнокомандующего

Баканов Иван Геннадьевич — Глава Службы безопасности Украины

Буданов Кирилл Алексеевич — Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Галаган Григорий Анатольевич — Командующий Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины

Галушкина Юрий Алимович — Командующий Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины

Дейнеко Сергей Васильевич — Председатель Государственной пограничной службы Украины

Ермак Андрей Борисович — Руководитель Офиса Президента Украины

Залужный Валерий Федорович — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины

Клименко Игорь Владимирович — Председатель Национальной полиции Украины

Крук Сергей Иванович-председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Кулеба Дмитрий Иванович-министр иностранных дел Украины

Лебедь Юрий Анатольевич-и. О. Командующего Национальной гвардии Украины

Литвиненко Александр Валерьевич — Председатель Службы внешней разведки Украины

Миргородиский Максим Викторович — Командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

Монастырский Денис Анатольевич — Министр внутренних дел Украины

Резников Алексей Юрьевич — Министр обороны Украины

Рудь Сергей Леонидович — Начальник Управления государственной охраны Украины

Стефанчук Руслан Алексеевич — Председатель Верховной Рады Украины

Шмыгаль Денис Анатольевич — Премьер-министр Украины

Щиголь Юрий Федорович — председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

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Украинские Национальные Новости

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