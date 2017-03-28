Президент України прокоментував вирок генерал-майору В.Назарову

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Насамперед як Верховний головнокомандувач – не можу мовчати після вироку одного з цивільних судів, який засудив бойового генерала до ув’язнення на 7 років. Розумію горе родин. Але по-справжньому винним у загибелі наших героїв є ворог, який віроломно вдерся на нашу землю. Так Президент України Петро Порошенко прокоментував вирок бойовому генералу, передає УНН.

"Насамперед як Верховний головнокомандувач – не можу мовчати після вироку одного з цивільних судів, який засудив бойового генерала до ув’язнення на 7 років. Наші військові виконують свій обов’язок захищати Україну. Інколи ціною власного життя. Розумію горе родин. Але по-справжньому винним у загибелі наших героїв є ворог, який віроломно вдерся на нашу землю. Єдиним виправданням цим смертям є наближення ними невідворотної перемоги", - написав П.Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Глава держави також додав, що "за останні три роки ми виховали нове покоління ініціативних, сміливих, а часом і відчайдушних командирів, які забезпечують захист нашої України. Стриножити їх судовими рішеннями було б нерозумно з точки зору гарантування обороноздатності та безпеки".

"Саме тому я планую запропонувати відновлення спеціальних військових судів відповідно до існуючих міжнародних практик. Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові спеціалісти, військові експерти і військові судді, а не цивільні. Принаймні зараз, поки триває ця жахлива підступна гібридна війна. Справедливість безумовно повинна бути досягнута в суді, але рішення військових судів не будуть ставитися під сумнів нашими воїнами", - резюмував П.Порошенко.

Нагадаємо, генерал-майора В.Назарова засудили до 7 років за гратами у справі збиття Іл-76.

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