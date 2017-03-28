Президент Украины прокомментировал приговор генерал-майору В.Назарова

"Прежде всего как Верховный главнокомандующий - не могу молчать после приговора одного из гражданских судов, который осудил боевого генерала к заключению на 7 лет. Наши военные выполняют свой долг защищать Украину. Иногда ценой собственной жизни. Понимаю горе семей. Но по- настоящему виновным в гибели наших героев есть враг, который вероломно вторгся на нашу землю. Единственным оправданием этим смертям является приближение ними неотвратимой победы", - написал П.Порошенко на своей странице в Facebook.

Глава государства также добавил, что "за последние три года мы воспитали новое поколение инициативных, смелых, а порой и отчаянных командиров, обеспечивающих защиту нашей Украины. Стреножить их судебными решениями было бы глупо с точки зрения обеспечения обороноспособности и безопасности".

"Именно поэтому я планирую предложить восстановление специальных военных судов в соответствии с существующими международными практиками. Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские. По крайней мере сейчас, пока идет эта ужасная коварная гибридная война. Справедливость безусловно должна быть достигнута в суде, но решение военных судов не будут ставиться под сомнение нашими воинами", - резюмировал П.Порошенко.

Напомним, генерал-майора В.Назарова приговорили к 7 годам лишения свободы по делу сбитого Ил-76.