Президент України привітав боксера В.Ломаченка з перемогою

“Так! Василь Ломаченко перемагає Ніколаса Уолтерса! Наш співвітчизник захистив титул чемпіона світу за версією WBO. Найтепліші вітання нашому боксерові!”, — написав П.Порошенко.

Нагадаємо, бій за звання чемпіона світу WBO в напівлегкій вазі відбувся в Лас-Вегасі між українцем Василем Ломаченком та ямайцем Ніколасом Уолтерсом. В.Ломаченко здобув впевнену перемогу над “раніше не битим Ямайським нокаутером Ніколасом Уолтерсом” після семи раундів поєдинку.

Також українець Василь Ломаченко посідає сьоме місце в топ-10 рейтингу найкращих боксерів світу у незалежності від вагових категорій за версією авторитетного журналу “TheRing”.