Президент Украины поздравил боксера В.Ломаченко с победой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на своей странице Facebook поздравил украинского боксера Василия Ломаченко с победой в бою за звание чемпиона мира WBO в полулегком весе, передает УНН.
"Да! Василий Ломаченко побеждает Николаса Уолтерса! Наш соотечественник защитил титул чемпиона мира по версии WBO. Самые теплые поздравления нашему боксеру!", - написал П.Порошенко.
Напомним, бой за звание чемпиона мира WBO в полулегком весе состоялся в Лас-Вегасе между украинцем Василием Ломаченко и ямайцем Николасом Уолтерсом. В.Ломаченко одержал уверенную победу над "ранее не битым Ямайским нокаутером Николасом Уолтерсом" после семи раундов поединка.
Также украинец Василий Ломаченко занимает седьмое место в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира в независимости от весовых категорий по версии авторитетного журнала "TheRing".