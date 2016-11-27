Президент Украины поздравил боксера В.Ломаченко с победой

"Да! Василий Ломаченко побеждает Николаса Уолтерса! Наш соотечественник защитил титул чемпиона мира по версии WBO. Самые теплые поздравления нашему боксеру!", - написал П.Порошенко.

Напомним, бой за звание чемпиона мира WBO в полулегком весе состоялся в Лас-Вегасе между украинцем Василием Ломаченко и ямайцем Николасом Уолтерсом. В.Ломаченко одержал уверенную победу над "ранее не битым Ямайским нокаутером Николасом Уолтерсом" после семи раундов поединка.

Также украинец Василий Ломаченко занимает седьмое место в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира в независимости от весовых категорий по версии авторитетного журнала "TheRing".