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Президент України подякував мешканцям Енергодара, які вийшли на мітинг для захисту свого міста

Київ • УНН

 • 108617 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський подякував мешканцям Енергодара, які вийшли на мітинг для захисту свого міста. Про це повідомляє УНН.

Президент України подякував мешканцям Енергодара, які вийшли на мітинг для захисту свого міста

Цитата

"Хочу окремо подякувати мешканцям нашого Енергодара. Тим сміливим українцям і українкам, які сьогодні вийшли на мітинг для захисту свого міста. Для захисту нашої держави.

У відповідь окупанти відкрили вогонь і використали гранати проти абсолютно мирних людей. Які – на своїй землі, у своєму праві. За кожного пораненого буде відповідь. А український характер все одно не підкорити. Жодним тиском. Жодним насильством", - подякував Президент.

Деталі

Також, Володимир Зеленський висловив подяку всім, хто виходить на мітинги в інших тимчасово окупованих містах.

"Я вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах. Усім, хто не боїться й виходить. Я вдячний усім, хто боїться й виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свою свободу окупанти можуть закріпитися.

А коли люди протестують – і що більше люди протестують – то складніше окупантам знищити нас, знищити нашу свободу. Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога", - додав Президент.

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