Президент України подякував мешканцям Енергодара, які вийшли на мітинг для захисту свого міста
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський подякував мешканцям Енергодара, які вийшли на мітинг для захисту свого міста. Про це повідомляє УНН.
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"Хочу окремо подякувати мешканцям нашого Енергодара. Тим сміливим українцям і українкам, які сьогодні вийшли на мітинг для захисту свого міста. Для захисту нашої держави.
У відповідь окупанти відкрили вогонь і використали гранати проти абсолютно мирних людей. Які – на своїй землі, у своєму праві. За кожного пораненого буде відповідь. А український характер все одно не підкорити. Жодним тиском. Жодним насильством", - подякував Президент.
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Також, Володимир Зеленський висловив подяку всім, хто виходить на мітинги в інших тимчасово окупованих містах.
"Я вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах. Усім, хто не боїться й виходить. Я вдячний усім, хто боїться й виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свою свободу окупанти можуть закріпитися.
А коли люди протестують – і що більше люди протестують – то складніше окупантам знищити нас, знищити нашу свободу. Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога", - додав Президент.