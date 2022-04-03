Президент Украины поблагодарил жителей Энергодара, которые вышли на митинг для защиты своего города

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"Хочу отдельно поблагодарить жителей нашего Энергодара. Тем смелым украинцам и украинкам, которые сегодня вышли на митинг для защиты своего города. Для защиты нашего государства.

В ответ оккупанты открыли огонь и использовали гранаты против абсолютно мирных людей. Которые-на своей земле, в своем праве. За каждого раненого будет ответ. А украинский характер все равно не покорить. Никаким давлением. Никаким насилием", - поблагодарил Президент.

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Также, Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто выходит на митинги в других временно оккупированных городах.

"Я благодарен всем, кто выходит на улицы во временно оккупированных городах. Всем, кто не боится и выходит. Я благодарен всем, кто боится и выходит. Всем, кто чувствует, что без этого решения защищать Украину и свою свободу оккупанты могут закрепиться.

А когда люди протестуют - и чем больше люди протестуют - то сложнее оккупантам уничтожить нас, уничтожить нашу свободу. Это наша общая борьба! И будет наша общая победа", - добавил Президент.