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Актуальне
Президент України минулого року помилував 67 осіб

Президент України минулого року помилував 67 осіб

Київ • УНН

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КИІВ. 22 березня. УНН. Минулого року Президент України Петро Порошенко помилував 67 осіб. Про це під час брифінгу заявив керівник Департаменту з питань помилування АПУ Олександр Букалов, передає УНН.

“Минулого року Президентом України було помилувано 67 осіб, з яких у 2016 році було помилувано 28 жінок (42%) та 39 чоловіків (58%)”, — сказав він.

За його словами, це така сама кількість, як і в 2015 році.

“Помилування відбувається у двох варіантах: звільнення особи з місця позбавлення волі та зменшення терміну покарання, зазвичай на 1,5-2 роки. 23 особам скорочено термін призначеного покарання (34%) та 44 особи звільнені від подальшого відбування покарання”, — розповів О.Букалов.

Крім цього, він повідомив, що 17 осіб з помилуваних віком 60 і більше. Ця обставина впливає на те, щоб було застосовано помилування.

За словами О.Букалова, минулого року департамент отримав 1435 звернень про помилування.

“Ми отримали понад 1700 звернень взагалі, з яких про помилування було 1435”, — сказав він.

Керівник департаменту повідомив, що у помилуванні відмовляється у випадках, коли у людини немає для цього підстав. Тобто тоді, коли людина скоїла тяжкий злочин, відбула незначну частину покарання, для людей які відбувають не один строк.

Нагадаємо, 22 грудня 2016 року Президент України Петро Порошенко підписав указ про помилування дев'яти засуджених осіб.

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