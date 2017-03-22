Президент Украины в прошлом году помиловал 67 человек

"В прошлом году Президентом Украины было помиловано 67 человек, из которых в 2016 году были помилованы 28 женщин (42%) и 39 мужчин (58%)", - сказал он.

По его словам, это такое же количество, как и в 2015 году.

"Помилование происходит в двух вариантах: освобождение лица из места лишения свободы и уменьшения срока наказания, обычно на 1,5-2 года. 23 лицам сокращен срок наказания (34%) и 44 человека освобождены от дальнейшего отбывания наказания", - рассказал А. Букалов.

Кроме этого, он сообщил, что 17 человек из помилованных в возрасте 60 и более. Это обстоятельство влияет на то, чтобы было применено помилование.

По словам А. Букалова, в прошлом году департамент получил 1435 обращений о помиловании.

"Мы получили более 1700 обращений вообще, из которых о помиловании было 1435", - сказал он.

Руководитель департамента сообщил, что в помиловании отказывается в случаях, когда у человека нет для этого оснований. То есть тогда, когда человек совершил тяжкое преступление, отбыл незначительную часть наказания, для людей отбывающих не один срок.

Напомним, 22 декабря 2016 Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о помиловании девяти осужденных.