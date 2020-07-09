Президент УАФ про фінал Кубку України: "безкомпромісна боротьба на полі і чудовий арбітраж"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент Української асоціації футболу, член виконкому УЄФА Андрій Павелко прокоментував підсумки фінального матчу Кубку України-2019/2020, у якому "Динамо" перемогло "Ворсклу" у серії пенальті. Про це інформує пресслужба УАФ, передає УНН.
"Мені сподобалася безкомпромісна боротьба на полі, чудовий арбітраж від Катерини Монзуль та загалом робота бригади рефері-жінок, які вперше в історії працювали на фінальному матчі. Робота цих арбітрів на обох півфіналах та фіналі стала родзинкою цього кубкового розіграшу. Команди продемонстрували хороший футбол, а для глядачів серія пенальті — додаткова можливість повболівати за своїх улюбленців. Хочу привітати гравців, тренерів та вболівальників київського "Динамо" з перемогою у національному Кубку", - сказав він.
За словами Павелка, фінал ще раз підтвердив особливість саме кубкового турніру.
"Обидві команди були близькі до перемоги і в ігровий час, і в серії 11-метрових. Так, не вистачало глядачів на трибунах, хоча фінальні матчі — це особлива подія для вболівальників. Але ми спробували зробити учасникам поєдинку сюрприз, включивши інтершум, який створював для них звичну атмосферу. Футболісти чули скандування своїх прихильників, і, сподіваюся, це стало для них приємною несподіванкою", - розповів президент УАФ.
Як повідомлялося в УНН, "Динамо" у серії післяматчевих пенальті здобуло Кубок України.