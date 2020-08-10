Президент УАФ повідомив про отримання позитивного результату ПЛР-тесту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив про те, що отримав позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19, передає УНН із посиланням на його допис у Facebook.
"Шановні колеги та друзі, зобов'язаний поінформувати. Отримав сьогодні позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Коло моїх контактних осіб чітко визначне, усі також проходять тестування та вже перебувають на самоізоляції, як і я.
Забігаючи наперед — почуваю себе нормально. Планую працювати у віддаленому режимі та буду на постійному зв'язку.
Співробітників УАФ, які можуть бути контактними особами тих, з ким протягом останнього тижня я спілкувався особисто, в обов'язковому порядку також буде охоплено ПЛР-тестуванням. Тримаю це питання на особистому контролі", - написав він.
Павелко додав, що УАФ продовжує дотримання карантинного режиму, а працівники Будинку футболу забезпечені індивідуальними засобами захисту та дезінфікаторами.
"Маю бойовий настрій і плани на швидке одужання. Всім здоров'я!" - йдеться у дописі очільника УАФ.
Зауважимо, що сьогодні стало відомо про підтверджений COVID-19 у гравця збірної України Дмитра Іванісеня.
Крім того, повідомлялося і про три випадки захворювання на коронавірус серед гравців столичного "Динамо".