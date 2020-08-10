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Президент УАФ повідомив про отримання позитивного результату ПЛР-тесту

Президент УАФ повідомив про отримання позитивного результату ПЛР-тесту

Київ • УНН

 • 9762 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив про те, що отримав позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19, передає УНН із посиланням на його допис у Facebook.

"Шановні колеги та друзі, зобов'язаний поінформувати. Отримав сьогодні позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Коло моїх контактних осіб чітко визначне, усі також проходять тестування та вже перебувають на самоізоляції, як і я.

Забігаючи наперед — почуваю себе нормально. Планую працювати у віддаленому режимі та буду на постійному зв'язку.

Співробітників УАФ, які можуть бути контактними особами тих, з ким протягом останнього тижня я спілкувався особисто, в обов'язковому порядку також буде охоплено ПЛР-тестуванням. Тримаю це питання на особистому контролі", - написав він.

Павелко додав, що УАФ продовжує дотримання карантинного режиму, а працівники Будинку футболу забезпечені індивідуальними засобами захисту та дезінфікаторами.

"Маю бойовий настрій і плани на швидке одужання. Всім здоров'я!" - йдеться у дописі очільника УАФ.

Зауважимо, що сьогодні стало відомо про підтверджений COVID-19 у гравця збірної України Дмитра Іванісеня.

Крім того, повідомлялося і про три випадки захворювання на коронавірус серед гравців столичного "Динамо".

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