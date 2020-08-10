Президент УАФ сообщил о получении положительного результата ПЦР-теста

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 80901 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101537 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126121 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107038 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126993 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101150 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101976 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103980 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Президент УАФ сообщил о получении положительного результата ПЦР-теста

Президент УАФ сообщил о получении положительного результата ПЦР-теста

Киев  •  УНН

 • 9749 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил о том, что получил положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, передает УНН со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Уважаемые коллеги и друзья, обязан проинформировать. Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко определен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я.

Забегая вперед - чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи.

Сотрудников УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачено ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле", - написал он.

Павелко добавил, что УАФ продолжает соблюдение карантинного режима, а работники Дома футбола обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфекторами.

"У меня боевое настроение и планы на скорое выздоровление. Всем здоровья!" - говорится в посте главы УАФ.

Отметим, что сегодня стало известно о подтверждении COVID-19 у игрока сборной Украины Дмитрия Иванисеня.

Кроме того, сообщалось и о трех случаях заболевания коронавирусом среди игроков столичного "Динамо".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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