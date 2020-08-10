Президент УАФ сообщил о получении положительного результата ПЦР-теста
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил о том, что получил положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, передает УНН со ссылкой на его сообщение в Facebook.
"Уважаемые коллеги и друзья, обязан проинформировать. Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко определен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я.
Забегая вперед - чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи.
Сотрудников УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачено ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле", - написал он.
Павелко добавил, что УАФ продолжает соблюдение карантинного режима, а работники Дома футбола обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфекторами.
"У меня боевое настроение и планы на скорое выздоровление. Всем здоровья!" - говорится в посте главы УАФ.
Отметим, что сегодня стало известно о подтверждении COVID-19 у игрока сборной Украины Дмитрия Иванисеня.
Кроме того, сообщалось и о трех случаях заболевания коронавирусом среди игроков столичного "Динамо".