Президент УАФ Павелко зустрівся з німецьким колегою

"Перебуваючи з робочим візитом у Німеччині, президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко зустрівся з німецьким колегою Фріцем Келлером і першим віце-президентом НФС, також членом Виконкому УЄФА Райнером Кохом", - йдеться у повідомленні.

Керівники асоціацій двох країн, як вказано, мали нагоду обговорити питання багаторічної співпраці, співробітництва на рівні УЄФА та подолання негативних наслідків пандемії COVID-19 для футбольного життя в Україні та Німеччині.