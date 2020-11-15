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Президент УАФ Павелко зустрівся з німецьким колегою

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко зустрівся з президентом Німецького футбольного союзу Фріцем Келлером. Про це повідомили у пресслужбі УАФ, передає УНН.

"Перебуваючи з робочим візитом у Німеччині, президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко зустрівся з німецьким колегою Фріцем Келлером і першим віце-президентом НФС, також членом Виконкому УЄФА Райнером Кохом", - йдеться у повідомленні.

Керівники асоціацій двох країн, як вказано, мали нагоду обговорити питання багаторічної співпраці, співробітництва на рівні УЄФА та подолання негативних наслідків пандемії COVID-19 для футбольного життя в Україні та Німеччині.

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