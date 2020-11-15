Президент УАФ Павелко встретился с немецким коллегой
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко встретился с президентом Немецкого футбольного союза Фрицем Келлером. Об этом сообщили в пресс-службе УАФ, передает УНН.
"Находясь с рабочим визитом в Германии, президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко встретился с немецким коллегой Фрицем Келлером и первым вице-президентом НФС, также членом Исполкома УЕФА Райнером Кохом", - говорится в сообщении.
Руководители ассоциаций двух стран, как указано, имели возможность обсудить вопросы многолетнего сотрудничества, сотрудничества на уровне УЕФА и преодоление негативных последствий пандемии COVID-19 для футбольной жизни в Украине и Германии.