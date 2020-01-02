Президент Туркменістану влаштував новорічний концерт, на якому вчив глядачів діджеїнгу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов влаштував концерт, під час якого грав, співав і пояснював, як працює діджейська установка. Відповідне відео з'явилося на Youtube-каналі MUKAM, передає УНН.
Так, концерт Бердимухамедова тривав годину. Весь цей час він не тільки грав і співав для присутніх, а й пояснював, як працює діджейська установка, що таке семпл, ремікс, як мікшувати музику і накладати на неї спецефекти.
Відзначимо, що президент сидів на сцені в сорочці і жилеті, і явно насолоджувався своїми вміннями, а в залі гості вечора в красивих національних костюмах уважно слухали й аплодували. Разом з главою держави співали популярні в країні виконавці.
Однак не всі залишилися задоволені концертом. Користувачі під відео залишають різні коментарі, на кшталт "Карабас-Барабас і його ляльковий театр!", "Божевільні" і "середньовіччя".
Відзначимо, що до цього, президент Туркменістану влаштував кінне подання до манежі.
Як раніше писав УНН, в Туркменістані не менше восьми днів святкували публікацію книги президента про алабайях.