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Президент Туркменістану влаштував новорічний концерт, на якому вчив глядачів діджеїнгу

Президент Туркменістану влаштував новорічний концерт, на якому вчив глядачів діджеїнгу

Київ • УНН

 • 20927 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов влаштував концерт, під час якого грав, співав і пояснював, як працює діджейська установка. Відповідне відео з'явилося на Youtube-каналі MUKAM, передає УНН.

Так, концерт Бердимухамедова тривав годину. Весь цей час він не тільки грав і співав для присутніх, а й пояснював, як працює діджейська установка, що таке семпл, ремікс, як мікшувати музику і накладати на неї спецефекти.

Відзначимо, що президент сидів на сцені в сорочці і жилеті, і явно насолоджувався своїми вміннями, а в залі гості вечора в красивих національних костюмах уважно слухали й аплодували. Разом з главою держави співали популярні в країні виконавці.

Однак не всі залишилися задоволені концертом. Користувачі під відео залишають різні коментарі, на кшталт "Карабас-Барабас і його ляльковий театр!", "Божевільні" і "середньовіччя".

Відзначимо, що до цього, президент Туркменістану влаштував кінне подання до манежі.

Як раніше писав УНН, в Туркменістані не менше восьми днів святкували публікацію книги президента про алабайях.

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