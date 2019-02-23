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Президент Туреччини має намір провести зустріч з Трампом після 31 березня

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив про наміри зустрітися з лідером США Дональдом Трампом після муніципальних виборів, які пройдуть 31 березня. Про таку можливість турецький лідер повідомив в суботу в ефірі телеканалу CNN Turk, інформує УНН.

“Після 31 березня я, можливо, поїду з візитом до Вашингтона, або ж сам (президент США Дональд) Трамп відвідає Туреччину”, — сказав він.

Ердоган прокоментував телефонну розмову з американським колегою, що відбувся 22 лютого. “Можу сказати, що у нас з Трампом відбулася позитивна розмова по темі Сирії”, — підкреслив президент Туреччини.

Турецький лідер також знову висловився про перспективи створення зони безпеки на півночі Сирії. “Якщо уздовж турецького кордону буде створена якась зона безпеки, вона повинна перебувати під контролем Туреччини”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, президент Туреччини Тайіп Ердоган провів телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом.

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