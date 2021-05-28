Ердоган відкрив нову мечеть в центрі Стамбула

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Мечеть Таксим і її 30-метровий купол символічно височіють над пам'ятником основи Турецької республіки Мустафою Кемалем Ататюрком.

Зробивши п'ятничну молитву з тисячами віруючих, Ердоган сказав, що завершення будівництва мечеті стало кульмінацією мрії турків, і що заклик до молитви буде чутно там "до кінця віку".

Будівництво мечеті почалося в лютому 2017 року в рамках проекту, відстоюваного Ердоганом і його ісламістської партією АК, але який протягом десятиліть піддавався судовим баталіям і публічним дебатам.

Це один з багатьох будівельних проектів Ердогана, включаючи величезну мечеть на вершині пагорба з видом на азіатську частину Стамбула. У минулому році він перетворив собор Святої Софії в мечеть, протягом століть, що була найбільшою церквою в світі, а потім перетворилась на мечеть і музей.

Прихильники проекту Таксим стверджували, що поруч з одним з найжвавіших центрів міста недостатньо мусульманських культових споруд. Противники угледіли в цьому спробу надати площі релігійний відтінок, на якій знаходиться культурний центр, присвячений Ататюрку, який був знесений і відновлюється.

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За повідомленням державного інформаційного агентства Anadolu, комплекс мечеті з двома високими мінаретами зможе вмістити до 4000 парафіян і включає виставковий зал, бібліотеку, автостоянку і безкоштовну кухню.