Ердоган відкрив нову мечеть в центрі Стамбула
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в п'ятницю відкрив нову мечеть в Стамбулі, виконавши поставлену десятиліття тому мету і закріпивши релігійну ідентичність на знаковій площі Таксим в самому центрі найбільшого міста Туреччини. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Мечеть Таксим і її 30-метровий купол символічно височіють над пам'ятником основи Турецької республіки Мустафою Кемалем Ататюрком.
Зробивши п'ятничну молитву з тисячами віруючих, Ердоган сказав, що завершення будівництва мечеті стало кульмінацією мрії турків, і що заклик до молитви буде чутно там "до кінця віку".
Будівництво мечеті почалося в лютому 2017 року в рамках проекту, відстоюваного Ердоганом і його ісламістської партією АК, але який протягом десятиліть піддавався судовим баталіям і публічним дебатам.
Це один з багатьох будівельних проектів Ердогана, включаючи величезну мечеть на вершині пагорба з видом на азіатську частину Стамбула. У минулому році він перетворив собор Святої Софії в мечеть, протягом століть, що була найбільшою церквою в світі, а потім перетворилась на мечеть і музей.
Прихильники проекту Таксим стверджували, що поруч з одним з найжвавіших центрів міста недостатньо мусульманських культових споруд. Противники угледіли в цьому спробу надати площі релігійний відтінок, на якій знаходиться культурний центр, присвячений Ататюрку, який був знесений і відновлюється.
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За повідомленням державного інформаційного агентства Anadolu, комплекс мечеті з двома високими мінаретами зможе вмістити до 4000 парафіян і включає виставковий зал, бібліотеку, автостоянку і безкоштовну кухню.