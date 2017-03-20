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Президент спрогнозував збільшення виробництва товарів і послуг

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко, виступаючи на засіданні Ради регіонального розвитку спрогнозував, що протягом 12 місяців збільшаться обсяги виробництва товарів і послуг, уповільняться темпи зростання цін, ослабляться девальваційні процеси і збільшиться попит на кредити, передає кореспондент УНН.

“Згідно з результатами останнього квартального опитування, ділові очікування підприємств, топ-менеджери протягом найближчих 12 місяців прогнозують збільшення обсягів виробництва товарів і послуг, уповільнення темпів зростання цін, ослаблення девальваційних процесів і збільшення попиту на кредити”, — сказав П.Порошенко.

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Він нагадав, що в березні 2015 року облікова ставка Національного банку України сягала 30%, а тепер вона вже вдвічі менше — 14%.

“Це ще забагато для нормального кредитування економіки, але тенденція є обнадійливою”, — додав Президент.

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