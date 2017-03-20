Президент спрогнозировал увеличение производства товаров и услуг
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Совета регионального развития спрогнозировал, что в течение 12 месяцев увеличатся объемы производства товаров и услуг, снизятся темпы роста цен, ослабятся девальвационные процессы и увеличится спрос на кредиты, передает корреспондент УНН.
"Согласно результатам последнего квартального опроса, деловые ожидания предприятий, топ-менеджеры в течение ближайших 12 месяцев прогнозируют увеличение объемов производства товаров и услуг, замедление темпов роста цен, ослабление девальвационных процессов и увеличение спроса на кредиты", - сказал П.Порошенко.
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Он напомнил, что в марте 2015 года учетная ставка Национального банка Украины достигала 30%, а теперь она уже вдвое меньше - 14%.
"Это еще много для нормального кредитования экономики, но тенденция обнадеживает", - добавил Президент.