Президент сьогодні розмовлятиме з міністром оборони США

“Ми вже зараз чекаємо додаткової оборонної, фінансової допомоги з боку США. Сьогодні передбачається телефонна розмова з керівництвом США — з міністром оборони”, — сказав Глава держави.

Як повідомляв УНН, 5 липня Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО підписав закон про національну безпеку і оборону.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки наприкінці квітня направили в Україну американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.