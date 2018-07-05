Президент сьогодні розмовлятиме з міністром оборони США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко повідомив, що сьогодні матиме телефонну розмову з міністром оборони США Джеймсом Меттісом. Про це він сказав під час засідання РНБО, де підписав закон “Про національну безпеку і оборону”, передає УНН.
“Ми вже зараз чекаємо додаткової оборонної, фінансової допомоги з боку США. Сьогодні передбачається телефонна розмова з керівництвом США — з міністром оборони”, — сказав Глава держави.
Як повідомляв УНН, 5 липня Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО підписав закон про національну безпеку і оборону.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки наприкінці квітня направили в Україну американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.