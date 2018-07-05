Президент сегодня проведет разговор с министром обороны США

"Мы уже сейчас ждем дополнительной оборонной, финансовой помощи со стороны США. Сегодня предполагается телефонный разговор с руководством США - с министром обороны", - сказал глава государства.

Как сообщал УНН, 5 июля Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО подписал закон о национальной безопасности и обороне.

Напомним, Соединенные Штаты Америки в конце апреля направили в Украину американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.