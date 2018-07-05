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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 83381 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111997 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132936 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139824 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 176479 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155328 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142555 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Президент сегодня проведет разговор с министром обороны США

Президент сегодня проведет разговор с министром обороны США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сегодня проведет телефонный разговор с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Об этом он сказал во время заседания СНБО, где подписал закон "О национальной безопасности и обороне", передает УНН.

"Мы уже сейчас ждем дополнительной оборонной, финансовой помощи со стороны США. Сегодня предполагается телефонный разговор с руководством США - с министром обороны", - сказал глава государства.

Как сообщал УНН, 5 июля Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО подписал закон о национальной безопасности и обороне.

Напомним, Соединенные Штаты Америки в конце апреля направили в Украину американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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