Президент сегодня проведет разговор с министром обороны США
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сегодня проведет телефонный разговор с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Об этом он сказал во время заседания СНБО, где подписал закон "О национальной безопасности и обороне", передает УНН.
"Мы уже сейчас ждем дополнительной оборонной, финансовой помощи со стороны США. Сегодня предполагается телефонный разговор с руководством США - с министром обороны", - сказал глава государства.
Как сообщал УНН, 5 июля Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО подписал закон о национальной безопасности и обороне.
Напомним, Соединенные Штаты Америки в конце апреля направили в Украину американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.