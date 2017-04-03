Президент сьогодні о 12 годині відкриє єдиний реєстр відшкодування ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко сьогодні о 12 годині урочисто відкриє Єдиний реєстр відшкодування ПДВ. Про це сьогодні сказав на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні о 12 годині у Президента відбудеться урочисте відкриття цієї системи. І я думаю, до цього моменту ми зможемо говорити про те, що система запрацювала в інтересах економіки нашої держави, в інтересах українського бізнесу”, — наголосив Прем’єр.
Нагадаємо, 1 квітня Мінфін запустив у тестовому режимі онлайн-реєстр відшкодування податку на додану вартість.