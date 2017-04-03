Президент сегодня в 12:00 откроет единый реестр возмещения НДС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сегодня в 12:00 торжественно откроет Единый реестр возмещения НДС. Об этом сказал на заседании правительства Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
“Сегодня в 12:00 у Президента состоится торжественное открытие этой системы. И я думаю, к этому моменту мы сможем говорить о том, что система заработала в интересах экономики государства, в интересах украинского бизнеса”, — подчеркнул Премьер.
Напомним, 1 апреля Минфин запустил в тестовом режиме онлайн-реестр возмещения налога на добавленную стоимость.