Президент сегодня в 12:00 откроет единый реестр возмещения НДС

“Сегодня в 12:00 у Президента состоится торжественное открытие этой системы. И я думаю, к этому моменту мы сможем говорить о том, что система заработала в интересах экономики государства, в интересах украинского бизнеса”, — подчеркнул Премьер.

Напомним, 1 апреля Минфин запустил в тестовом режиме онлайн-реестр возмещения налога на добавленную стоимость.