Президент схвалив ратифікацію угоди з Фондом міжнародного розвитку ОПЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон про ратифікацію Угоди щодо заохочення та захисту інвестицій між Україною та Фондом міжнародного розвитку ОПЕК, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації Президента.
Делегація України, відповідно до Указу Президента України від 24 червня 2016 року (№275), провела переговори стосовно укладення угоди про заохочення та захист інвестицій між Україною та Фондом міжнародного розвитку ОПЕК. Документ було підписано 26 травня 2017 року у Відні.
Зазначається, що угода створює правові рамки для розвитку співробітництва між сторонами та залучення інвестицій та грантових ресурсів Фонду, зокрема у державний сектор.
На сьогодні 134 країни світу співпрацюють із Фондом міжнародного розвитку ОПЕК, реалізуючи проекти щодо підвищення енергоефективності, розвитку транспорту та інфраструктури, поліпшення продовольчої безпеки та доступу до водних ресурсів, покращення охорони здоров'я тощо.
Як повідомляв УНН, Україна та ОПЕК підписали угоду про заохочення та захист інвестицій.