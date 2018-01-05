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Президент одобрил ратификацию соглашения с Фондом международного развития ОПЕК

Киев • УНН

 • 11910 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о ратификации Соглашения о поощрении и защите инвестиций между Украиной и Фондом международного развития ОПЕК, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Администрации Президента.

Президент одобрил ратификацию соглашения с Фондом международного развития ОПЕК

Делегация Украины, согласно указу Президента Украины от 24 июня 2016 года (№275), провела переговоры о заключении соглашения о поощрении и защите инвестиций между Украиной и Фондом международного развития ОПЕК. Документ был подписан 26 мая 2017 года в Вене.

Отмечается, что соглашение создает правовые рамки для развития сотрудничества между сторонами и привлечения инвестиций и грантовых ресурсов Фонда, в частности в государственном секторе.

На сегодня 134 страны мира сотрудничают с Фондом международного развития ОПЕК, реализуя проекты по повышению энергоэффективности, развития транспорта и инфраструктуры, улучшению продовольственной безопасности и доступу к водным ресурсам, улучшению здравоохранения и тому подобное.

Как сообщал УНН, Украина и ОПЕК подписали соглашение о поощрении и защите инвестиций.

Украинские Национальные Новости

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