Президент Швейцарії не виключила проведення референдуму про відносини з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Відносини, що різко ускладнилися між ЄС та Швейцарією можуть стати темою загальнонаціонального референдуму. Про це повідомляє УНН з посиланням на SonntagsBlick.
У інтерв’ю виданню президент Конфедерації Доріс Лойтхард зазначила: “Принципове голосування могло б бути корисним”, додавши, що Швейцарії необхідно “прояснити відносини з Європою” та “знати, в якому напрямку рухатися”.
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Берн різко негативно відреагував на прийняте Євросоюзом 21 грудня рішення про обмеження терміном на рік визнання еквівалентності швейцарського біржового права, що означає для фінансистів країни обмеження на покупку і продаж акцій зареєстрованих в ЄС компаній. У Швейцарії дії Брюсселя розцінили як дискримінаційну міру, спрямовану на ослаблення Швейцарської Конфедерації як фінансового центру, і пригрозили відповідними заходами.
“Розбіжності з Брюсселем перебувають зараз у фокусі (уваги)”, — сказала Лойтхард. “Тут наш підхід є очевидним — пов’язувати таку технічну тему, як еквівалентність швейцарського біржового права, з таким політичним питанням, як рамковий договір, не є можливим”, — сказала вона.
За словами президента, деякі держави — члени ЄС відносять Швейцарію до тієї ж категорії, що і Великобританію, що вирішила покинути Євросоюз. Інші хочуть посилити свої фінансові системи за рахунок Швейцарії. Є й ті, що “вважає нас любителями смачненького, які отримали занадто велику вигоду від доступу на єдиний європейський ринок, і вони хочуть посилити тиск в питанні про рамкову угоду”.
Нагадуємо, Кабінет міністрів України затвердив угоду зі Швейцарською Федеральною Радою про спрощення оформлення віз.