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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Швейцарии не исключила проведения референдума об отношениях с ЕС

Киев • УНН

 • 8389 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Резко осложнившиеся отношения между ЕС и Швейцарией могут стать темой общенационального референдума. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SonntagsBlick.

Президент Швейцарии не исключила проведения референдума об отношениях с ЕС

В интервью изданию президент Конфедерации Дорис Лойтхард отметила: “Принципиальное голосование может быть полезным”, добавив, что Швейцарии необходимо “прояснить отношения с Европой” и “знать, в каком направлении двигаться”.

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Берн резко негативно отреагировал на принятое Евросоюзом 21 декабря решение об ограничении сроком на год признания эквивалентности швейцарского биржевого права, что означает для финансистов страны ограничения на покупку и продажу акций зарегистрированных в ЕС компаний. В Швейцарии действия Брюсселя расценили как дискриминационную меру, направленную на ослабление Швейцарской Конфедерации как финансового центра, и пригрозили ответными мерами.

“Разногласия с Брюсселем находятся сейчас в фокусе (внимания)”, — сказала Лойтхард. “Здесь наш подход очевиден — связывать такую ​​техническую тему, как эквивалентность швейцарского биржевого права, с таким политическим вопросом, как рамочный договор, не представляется возможным”, — сказала она.

По словам президента, некоторые государства — члены ЕС относят Швейцарию к той же категории, что и Великобританию, решившую покинуть Евросоюз. Другие хотят усилить свои финансовые системы за счет Швейцарии. Есть и те, что “считают нас любителями вкусненького, которые получили слишком большую выгоду от доступа к единому европейскому рынку, и они хотят усилить давление в вопросе о рамочном соглашении”.

Напоминаем, Кабинет министров Украины утвердил соглашение с Швейцарским Федеральным Советом об упрощении оформления виз.

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