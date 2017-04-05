Президент сформував оргкомітет з питань розвитку меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив першого заступника глави Адміністрації Президента України, представника Президента у КМУ Віталія Ковальчука та першого віце-прем’єр-міністр України–міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва співголовами Організаційного комітету з питань розвитку Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності. Відповідний Указ підписав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“З метою увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні та подій Революції Гідності, сприяння розвитку Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності та забезпечення спорудження Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні постановляю: Утворити Організаційний комітет з питань розвитку Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності (далі — Організаційний комітет), призначивши Ковальчука Віталія Анатолійовича — Першого заступника Глави Адміністрації Президента України та Кубіва Степана Івановича — Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного розвитку і торгівлі України співголовами Організаційного комітету”, — йдеться в указі.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що спорудження меморіалу героїв Небесної сотні є всенародним завданням.
Нагадаємо, 20 лютого в Україні відзначають День героїв Небесної сотні.