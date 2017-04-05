Президент сформував оргкомітет з питань розвитку меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні

“З метою увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні та подій Революції Гідності, сприяння розвитку Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності та забезпечення спорудження Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні постановляю: Утворити Організаційний комітет з питань розвитку Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності (далі — Організаційний комітет), призначивши Ковальчука Віталія Анатолійовича — Першого заступника Глави Адміністрації Президента України та Кубіва Степана Івановича — Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного розвитку і торгівлі України співголовами Організаційного комітету”, — йдеться в указі.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що спорудження меморіалу героїв Небесної сотні є всенародним завданням.

Нагадаємо, 20 лютого в Україні відзначають День героїв Небесної сотні.