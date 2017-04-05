Президент сформировал оргкомитет по вопросам развития мемориального комплекса Героев Небесной Сотни

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 62569 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107450 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165013 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121124 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119401 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114045 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105257 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107296 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103755 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156737 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент сформировал оргкомитет по вопросам развития мемориального комплекса Героев Небесной Сотни

Президент сформировал оргкомитет по вопросам развития мемориального комплекса Героев Небесной Сотни

Киев  •  УНН

 • 12469 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил первого заместителя главы Администрации Президента Украины, представителя Президента в КМУ Виталия Ковальчука и первого вице-премьер-министр Украины - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива сопредседателями Организационного комитета по вопросам развития Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музея Революции Достоинства. Соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"С целью увековечения памяти Героев Небесной Сотни и событий Революции Достоинства, содействия развитию Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства и обеспечения сооружения Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни постановляю: Образовать Организационный комитет по вопросам развития Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музея Революции Достоинства (далее - Организационный комитет), назначил Ковальчука Виталия Анатольевича - Первого заместителя Главы Администрации Президента Украины и Кубива Степана Ивановича - Первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины сопредседателями Организационного комитета", - говорится в указе.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сооружение мемориала героев Небесной сотни является всенародной задачей.

Напомним, 20 февраля в Украине отмечают День героев Небесной сотни.

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