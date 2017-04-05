Президент сформировал оргкомитет по вопросам развития мемориального комплекса Героев Небесной Сотни

"С целью увековечения памяти Героев Небесной Сотни и событий Революции Достоинства, содействия развитию Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства и обеспечения сооружения Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни постановляю: Образовать Организационный комитет по вопросам развития Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музея Революции Достоинства (далее - Организационный комитет), назначил Ковальчука Виталия Анатольевича - Первого заместителя Главы Администрации Президента Украины и Кубива Степана Ивановича - Первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины сопредседателями Организационного комитета", - говорится в указе.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сооружение мемориала героев Небесной сотни является всенародной задачей.

Напомним, 20 февраля в Украине отмечают День героев Небесной сотни.