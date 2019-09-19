Президент сформував делегацію для участі в переговорах з ЄБРР
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розпорядився утворити делегацію України для участі у переговорах з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо укладення Договору гарантії між Україною та ЄБРР. Про це йдеться в розпорядженні Президента № 335/2019-рп від 19 вересня, передає УНН з посиланням на документ.
“Утворити делегацію України для участі у переговорах з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо укладення Договору гарантії (Проект “Закупівля верстатів КРС та покращення енергоефективності АТ „Укргазвидобування“) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку”, — йдеться в розпорядженні.
Згідно з документом, очолить делегацію заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Гелетій. Крім нього, до складу делегації входить 9 людей.
Президент розпорядився також затвердити Директиви делегації та уповноважити Міністра фінансів Оксану Маркарову на підписання договору.
“Уповноважити Міністра фінансів України МАРКАРОВУ Оксану Сергіївну на підписання Договору гарантії (Проект “Закупівля верстатів КРС та покращення енергоефективності АТ „Укргазвидобування“) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку”, — сказано в документі.
Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський розпорядився утворити делегацію України для участі у роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.