Президент сформував делегацію для участі в переговорах з ЄБРР

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розпорядився утворити делегацію України для участі у переговорах з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо укладення Договору гарантії між Україною та ЄБРР. Про це йдеться в розпорядженні Президента № 335/2019-рп від 19 вересня, передає УНН з посиланням на документ.