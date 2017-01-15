Президент Сербії звинуватив Косово у провокуванні війни
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Президент Сербії Томіслав Ніколич звинуватив косовських албанців у “провокуванні війни” після зупинки поїзда з Белграда на маршруті до півночі Косова 14 січня. Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає УНН.
“Вчора (14 січня — ред.) ми були на межі зіткнення”, — сказав Т.Ніколич.
Він заявив, що Сербія захищатиме “кожен дюйм своєї території”, зокрема і своєї колишньої провінції Косово, де, за його словами, етнічні серби перебувають під загрозою з боку косовських албанців.
Зазначимо, як повідомляє DW, Т.Ніколич заявив, що “якщо сербів будуть убивати, ми направимо армію”.
Так, у суботу 14 січня Сербія вирішила зупинити промо-поїзд, що їхав з Белграда до міста Митровиці (північ Косова) через повідомлення про замінування залізничного полотна у Косові.
Поїзд, який Сербія купила в Росії, був пофарбований у кольори сербського прапора із зображеннями церков, монастирів і середньовічних міст, а також написом 21 мовою “Косово є сербським”.
Зазначимо, Белград не визнає Косово, колишню автономію у складі Сербії, яка оголосила незалежність у 2008 році, незалежною державою.