Президент Сербії виступив зі зверненням щодо ситуації в Косово
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент Сербії Олександр Вучич виступив зі зверненням до нації з приводу ситуації на півночі Косова, він сподівається на продовження мирного діалогу. Про це пише УНН з посиланням на Kurir.
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"Опівночі очікуємо, що командувач KFOR поговорить з Гораном Ракичем та представниками сербів. Для нас вкрай важливо, щоб діалог продовжувався, і ми вирішили питання мирним шляхом", - сказав Вучич.
Деталі
Він додав, що закликав міжнародних партнерів зробити все можливе, щоб зупинити конфлікт.
При цьому, за словами Вучича, ні про яку здачу інтересів не йдеться, у результаті переможе Сербія.
Доповнення
31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася. ЗМІ повідомляли, про звуки пострілів у місті Нові-Пазар, на півдні Сербії, неподалік кордону з Косово.
Нагадаємо
Міжнародні сили безпеки в Косово (KFOR) повідомили, що готові втрутитися в ситуацію, якщо стабільність в Косово опиниться під загрозою.