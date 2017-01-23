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Президент Румунії вийшов на антиурядовий протест

Президент Румунії вийшов на антиурядовий протест

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Близько 15 тис. людей у неділю вийшли на антиурядовий протест на вулиці румунської столиці Бухареста, передає УНН з посиланням на euronews.

Демонстранти обурені наміром нового уряду ухвалити зміни до кримінального кодексу. Влада пояснює їх наміром розвантажити переповнені тюрми. Опозиція вважає, що поправки дозволять уникнути відповідальності корумпованим чиновникам.

Серед маніфестантів був і чинний президент Румунії Клаус Йоханніс.

“Це абсолютно неприпустимо. Це означає, що сотні корумпованих політиків зможуть і далі вчиняти непорядно, тож у румунів є причина гніватися”, - заявив він.

Водночас лідер владної Соціал-демократичної партії та спікер палати депутатів Лівіу Драгнєв заявив, що президент Румунії очолив “несанкціоновану маніфестацію проти уряду та конституційного ладу”.

Минулого тижня у Бухаресті уже проходив антиурядовий протест проти планів соціал-демократичного уряду випустити достроково з в'язниць засуджених за корупцію. Тоді зібралося близько трьох тисяч людей.

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