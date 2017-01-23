Президент Румынии вышел на антиправительственный протест
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Около 15 тыс. человек в воскресенье вышли на антиправительственный протест на улицы румынской столицы Бухареста, передает УНН со ссылкой на euronews.
Демонстранты возмущены намерением нового правительства принять изменения в Уголовный кодекс. Власти объясняют их намерением разгрузить переполненные тюрьмы. Оппозиция считает, что поправки позволят избежать ответственности коррумпированным чиновникам.
Среди манифестантов был и действующий президент Румынии Клаус Йоханнис.
"Это совершенно недопустимо. Это означает, что сотни коррумпированных политиков смогут и дальше совершать преступления, поэтому у румын есть причина сердиться", - заявил он.
В то же время лидер правящей Социал-демократической партии и спикер палаты депутатов Ливиу Драгнев заявил, что президент Румынии возглавил "несанкционированную манифестацию против правительства и конституционного строя".