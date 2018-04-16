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Президент Румунії відмовився звільняти главу антикорупційного управління

Президент Румунії відмовився звільняти главу антикорупційного управління

Київ • УНН

 • 9843 перегляди

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Румунії Клаус Йоганніс відмовився звільняти керівника Національного антикорупційного управління (DNA) Лауру Ковеші. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву президента Румунії, опубліковану на його офіційному сайті. 

"Аргументи для відкликання, представлені міністром юстиції, мене не переконали. Фактично, вони навіть не відповідають застосованим правовим положенням. Я не буду приймати пропозицію про відкликання пані Ковеші, головного прокурора DNA", - йдеться у заяві.

Вища рада магістратури Румунії раніше також відхилила вимогу міністра юстиції, який стверджував, що Ковеші дії з перевищенням повноважень.

Як повідомляв УНН, вища рада магістратури (CSM) Румунії на засіданні секції прокурорів розгляне пропозицію міністра юстиції Тудореля Тоадера звільнити директора Національного антикорупційного агентства Лауру Кодруцу Ковеші.

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