Президент Румунії відмовився звільняти главу антикорупційного управління
Київ • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Румунії Клаус Йоганніс відмовився звільняти керівника Національного антикорупційного управління (DNA) Лауру Ковеші. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву президента Румунії, опубліковану на його офіційному сайті.
"Аргументи для відкликання, представлені міністром юстиції, мене не переконали. Фактично, вони навіть не відповідають застосованим правовим положенням. Я не буду приймати пропозицію про відкликання пані Ковеші, головного прокурора DNA", - йдеться у заяві.
Вища рада магістратури Румунії раніше також відхилила вимогу міністра юстиції, який стверджував, що Ковеші дії з перевищенням повноважень.
Як повідомляв УНН, вища рада магістратури (CSM) Румунії на засіданні секції прокурорів розгляне пропозицію міністра юстиції Тудореля Тоадера звільнити директора Національного антикорупційного агентства Лауру Кодруцу Ковеші.