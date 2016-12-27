Президент Румунії відхилив пропозицію призначити прем'єром жінку-мусульманку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент Румунії Клаус Йоханніс відкинув пропозицію соціал-демократичної партії, яка перемогла на виборах, вперше призначити жінку-мусульманку прем'єр-міністром країни, передає УНН із посиланням на The Guardian.
К.Йоханніс не назвав ніяких підстав для відмови від висунення Севіль Шайдех від соціал-демократів (PSD), але було припущення, що це може бути через її чоловіка сирійця.
“Я проаналізував усі аргументи за і проти і вирішив відхилити цю пропозицію. Я звертаюся до партії зробити вибір на користь іншої людини”, — завив К.Йоханніс.
Тепер соціал-демократична партія, яка перемогла на виборах 11 грудня, висуне нову кандидатуру прем’єра.
Нагадаємо, від представників соціал-демократичної партії на посаду прем’єра-міністра у Румунії висунули мусульманку Севіль Шайде.
52-річна Шайде у 2015 році була міністром регіонального розвитку Румунії. Для призначення на посаду прем’єра, її кандидатуру має схвалити президент Клаус Йоханніс та парламент, більшість у якому після виборів 11 грудня має Соціал-демократична партія.