Президент Румунії наголосив на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України

“Клаус Йоханніс запевнив Петра Порошенка у твердій і тривалій підтримці Румунією незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України”, — йдеться в повідомленні.

Президент Румунії також привітав Главу Української держави із 25-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між державами.

“Цінність відносин між нашими країнами відзначається, в тому числі динамікою глобальних і регіональних подій, які рекомендують спільні дії щодо забезпечення регіональної безпеки”, — зазначив президент Румунії.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко запросив Президента Румунії відвідати Україну, щоб продовжити плідний діалог.