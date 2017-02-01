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Президент Румунії наголосив на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України

Київ • УНН

 • 9627 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президенту Румунії Клаус Йоханніс запевнив Президента України Петра Порошенка в підтримці Румунією незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, передає УНН з посиланням на прес службу Глави держави.

“Клаус Йоханніс запевнив Петра Порошенка у твердій і тривалій підтримці Румунією незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України”, — йдеться в повідомленні.

Президент Румунії також привітав Главу Української держави із 25-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між державами.

“Цінність відносин між нашими країнами відзначається, в тому числі динамікою глобальних і регіональних подій, які рекомендують спільні дії щодо забезпечення регіональної безпеки”, — зазначив президент Румунії.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко запросив Президента Румунії відвідати Україну, щоб продовжити плідний діалог.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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