Президент Румынии подчеркнул на поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент Румынии Клаус Йоханниса заверил Президента Украины Петра Порошенко в поддержке Румынией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, передает УНН со ссылкой на пресс службу Главы государства.
"Клаус Йоханниса заверил Петра Порошенко в твердой и длительной поддержке Румынией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Президент Румынии также поздравил Главу Украинского государства с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между государствами.
"Ценность отношений между нашими странами отмечается, в том числе динамикой глобальных и региональных событий, которые рекомендуют совместные действия по обеспечению региональной безопасности", - отметил президент Румынии.
Как сообщал УНН, П.Порошенко пригласил Президента Румынии посетить Украину, чтобы продолжить плодотворный диалог .