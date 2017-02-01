Президент Румынии подчеркнул на поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

"Клаус Йоханниса заверил Петра Порошенко в твердой и длительной поддержке Румынией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Президент Румынии также поздравил Главу Украинского государства с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между государствами.

"Ценность отношений между нашими странами отмечается, в том числе динамикой глобальных и региональных событий, которые рекомендуют совместные действия по обеспечению региональной безопасности", - отметил президент Румынии.

Как сообщал УНН, П.Порошенко пригласил Президента Румынии посетить Украину, чтобы продолжить плодотворный диалог .