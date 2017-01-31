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Президент: розвиток гуманітарної ситуації в районі Авдіївки перебуває на контролі

Президент: розвиток гуманітарної ситуації в районі Авдіївки перебуває на контролі

Київ • УНН

 • 7451 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час наради з силовиками щодо ситуації в Авдіївці заявив, що тримає на контролі розвиток гуманітарної ситуації в місті, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

"Вночі я отримав доповідь керівника урядової надзвичайно комісії, вночі ми координували діяльність через голову обласної державної адміністрації Павла Жебрівського", - зазначив Глава держави.

Президент додав, що для забезпечення початку відновлювальних робіт потрібно забезпечити стале припинення вогню. "Всього в Авдіївку подавалась електроенергія по чотирьом лініям електропередачі, дві з них були пошкоджені раніше, а впродовж останніх бойових дій – дві лінії, що залишились, були пошкоджені", - йдеться у повідомленні.

"Ми сьогодні проводимо весь комплекс зусиль для того, щоб відновити енергопостачання, ремонтні бригади за доповіддю голови ОДА готові, і як тільки буде можливість, після припинення вогню, вони виїдуть для проведення робіт з відновлення енергопостачання", - підкреслив Президент.

П.Порошенка розповів про застосування заходів для того, щоб забезпечити теплом 153 багатоквартирні будинки та 3,5 тис. приватних будинків.

"На моє доручення військові розгорнули все – починаючи від зимових наметів, закінчуючи військово-польовими кухнями. Уряд забезпечив генераторами", - сказав Президент та додав, що створені всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

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