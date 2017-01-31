Президент: развитие гуманитарной ситуации в районе Авдеевки находится на контроле
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время совещания с силовиками о ситуации в Авдеевке заявил, что держит на контроле развитие гуманитарной ситуации в городе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Ночью я получил доклад руководителя правительственной чрезвычайно комиссии, ночью мы координировали деятельность через главу областной государственной администрации Павла Жебривского", - отметил Глава государства.
Президент добавил, что для обеспечения начала восстановительных работ необходимо обеспечить постоянное прекращение огня. "Всего в Авдеевку подавалась электроэнергия по четырем линиям электропередач, две из них были повреждены ранее, а в течение последних боевых действий - две линии, которые остались, были повреждены", - говорится в сообщении.
"Мы сегодня проводим весь комплекс усилий для того, чтобы восстановить энергоснабжение, ремонтные бригады по докладу главы ОГА готовы, и как только будет возможность, после прекращения огня, они выедут для проведения работ по восстановлению энергоснабжения", - подчеркнул Президент.
П.Порошенко рассказал о мероприятиях по обеспечению теплом 153 многоквартирных домов и 3,5 тыс. частных домов.
"По моему поручению военные развернули все – начиная от зимних палаток, заканчивая военно-полевыми кухнями. Правительство обеспечило генераторами", - сказал Президент и добавил, что созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций свыше 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.