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Президент: развитие гуманитарной ситуации в районе Авдеевки находится на контроле

Президент: развитие гуманитарной ситуации в районе Авдеевки находится на контроле

Киев • УНН

 • 7451 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время совещания с силовиками о ситуации в Авдеевке заявил, что держит на контроле развитие гуманитарной ситуации в городе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Ночью я получил доклад руководителя правительственной чрезвычайно комиссии, ночью мы координировали деятельность через главу областной государственной администрации Павла Жебривского", - отметил Глава государства.

Президент добавил, что для обеспечения начала восстановительных работ необходимо обеспечить постоянное прекращение огня. "Всего в Авдеевку подавалась электроэнергия по четырем линиям электропередач, две из них были повреждены ранее, а в течение последних боевых действий - две линии, которые остались, были повреждены", - говорится в сообщении.

"Мы сегодня проводим весь комплекс усилий для того, чтобы восстановить энергоснабжение, ремонтные бригады по докладу главы ОГА готовы, и как только будет возможность, после прекращения огня, они выедут для проведения работ по восстановлению энергоснабжения", - подчеркнул Президент.

П.Порошенко рассказал о мероприятиях по обеспечению теплом 153 многоквартирных домов и 3,5 тыс. частных домов.

"По моему поручению военные развернули все – начиная от зимних палаток, заканчивая военно-полевыми кухнями. Правительство обеспечило генераторами", - сказал Президент и добавил, что созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций свыше 80 ракет из "Градов".

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

Украинские Национальные Новости

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