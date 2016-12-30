Президент РФ висловив надію на якісну взаємодію із Д.Трампом та США у 2017 році

Зазначається, що у вітальному зверненні В.Путін висловив надію, що після вступу Д.Трампа на посаду президента США дві держави, діючи в конструктивному і прагматичному ключі, зможуть зробити реальні кроки щодо механізмів двостороннього співробітництва в різних областях і вивести на якісно новий рівень взаємодію на міжнародній арені.

“Серйозні глобальні і регіональні виклики, з якими нашим країнам доводиться стикатися в останні роки, наочно підтверджують, що російсько-американські відносини залишаються важливим фактором забезпечення стабільності і безпеки в сучасному світі”, — наголошується в посланні Д.Трампу.

Як повідомляв УНН, В.Путін привітав Б.Обаму з Новим роком.