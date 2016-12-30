Президент РФ выразил надежду на качественное взаимодействие с Д.Трамп и США в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с рождественскими и новогодними праздниками избранного Президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля, передает УНН.
Отмечается, что в приветственном обращении В.Путин выразил надежду, что после вступления Д.Трамп на пост президента США два государства, действуя в конструктивном и прагматичном ключе, смогут сделать реальные шаги по механизмам двустороннего сотрудничества в различных областях и вывести на качественно новый уровень взаимодействие на международной арене.
"Серьезные глобальные и региональные вызовы, с которыми нашим странам приходится сталкиваться в последние годы, наглядно подтверждают, что российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире", - отмечается в послании Д.Трамп.
Как сообщал УНН, В.Путин поздравил Б.Обаму с Новым годом.