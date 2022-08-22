Президент провів велику нараду з представниками сектору оборони й безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Під час свого звернення Володимир Зеленський повідомив про проведення великої наради з представниками сектору оборони й безпеки, передає УНН.
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На засіданні були Залужний, Монастирський, Данілов, Буданов та інші представники влади.
“Ключові питання – це, звичайно, ситуація на передовій, безпекова ситуація у великих містах, а також конкретні заходи безпеки у зв’язку зі святковими днями й важливими політичними подіями цього тижня – зустрічами, переговорами“.
Нагадаємо
Зеленський заявив, що українсько-російські переговори будуть неможливі, якщо країна-агресор влаштує показове судилище над полоненими “Азовцями“.