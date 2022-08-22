Президент провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Во время своего обращения Владимир Зеленский сообщил о проведении большого совещания с представителями сектора обороны и безопасности, передает УНН.
Детали
На заседании были Залужный, Монастырский, Данилов, Буданов и другие представители власти.
Цитата
“Ключевые вопросы – это, конечно, ситуация на передовой, безопасность в больших городах, а также конкретные меры безопасности в связи с праздничными днями и важными политическими событиями на этой неделе – встречами, переговорами“.
Напомним
Зеленский заявил, что украинско-российские переговоры будут невозможны, если страна-агрессор устроит показательное судилище над пленными “Азовцами“.