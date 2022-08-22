Президент провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности

Детали

На заседании были Залужный, Монастырский, Данилов, Буданов и другие представители власти.

Цитата

“Ключевые вопросы – это, конечно, ситуация на передовой, безопасность в больших городах, а также конкретные меры безопасности в связи с праздничными днями и важными политическими событиями на этой неделе – встречами, переговорами“.

Напомним

Зеленский заявил, что украинско-российские переговоры будут невозможны, если страна-агрессор устроит показательное судилище над пленными “Азовцами“.