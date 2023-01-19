Президент провів Ставку з новими учасниками

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“Провів чергове засідання Ставки. Були залучені нові учасники засідання. Зокрема, виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ, керівник Національної поліції України Ігор Клименко. Він тримає під контролем усе те, що залежить від системи МВС у питаннях нашої оборони й безпеки”, — сказав Президент.

Участь також взяли голови таких ОВА: Волинської, Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Одеської. Вони доповідали щодо реалізації закону про національний спротив.

“Звичайно, на Ставці доповідали Головнокомандувач, а також командувач найбільш гарячого оперативного напрямку на фронті — „Хортиця“. Робимо відповідні кроки, щоб посилити наші підрозділи в битві за Донбас”, — додав Президент.

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