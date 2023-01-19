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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Президент провів Ставку з новими учасниками

Київ • УНН

 • 1335592 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів Ставку з новими учасниками, серед яких були представники 9 обласних військових адміністрацій, виконувач обов'язків очільника МВС. Про це Гарант повідомив у вечірньому зверненні, пише УНН.

Президент провів Ставку з новими учасниками

Цитата

“Провів чергове засідання Ставки. Були залучені нові учасники засідання. Зокрема, виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ, керівник Національної поліції України Ігор Клименко. Він тримає під контролем усе те, що залежить від системи МВС у питаннях нашої оборони й безпеки”, — сказав Президент.

Участь також взяли голови таких ОВА: Волинської, Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Одеської. Вони доповідали щодо реалізації закону про національний спротив.

“Звичайно, на Ставці доповідали Головнокомандувач, а також командувач найбільш гарячого оперативного напрямку на фронті — „Хортиця“. Робимо відповідні кроки, щоб посилити наші підрозділи в битві за Донбас”, — додав Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський назвав санкції проти рф, які Україна хоче бачити у десятому пакеті

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