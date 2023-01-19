Президент провел Ставку с новыми участниками

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“Провел очередное заседание Ставки. Были привлечены новые участники заседания. В частности, исполняющий обязанностей министра внутренних дел, руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Он держит под контролем всё то, что зависит от системы МВД в вопросах нашей обороны и безопасности”, — сказал Президент.

Участие также приняли председатели таких ОГА: Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской. Они докладывали о реализации закона о национальном сопротивлении.

“Конечно, на Ставке докладывали Главнокомандующий, а также командующий наиболее горячего оперативного направления на фронте — „Хортица“. Делаем соответствующие шаги, чтобы усилить наши подразделения в битве за Донбасс”, — добавил Президент.

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