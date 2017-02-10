Президент провів нараду з питань реалізації дорожнього експерименту в західних регіонах України

Як повідомили у прес-службі, Глава держави висловив переконання, що експеримент з відрахування 50% коштів з понадпланових надходжень від митних платежів до спеціальних фондів обласних бюджетів має бути розповсюджений на території усієї України та наголосив на важливості прискорення ухвалення рішення уряду щодо порядку виконання цього експерименту.

Президент зазначив, що мають бути встановлені кінцеві терміни і враховані усі побажання та зауваження, які висловлювались під час цієї наради.

У прес-службі зазначили, що П.Порошенко акцентував увагу на необхідності забезпечення безперешкодного фінансування видатків, пов’язаних з використання бюджетних коштів в рамках дорожніх програм: “Щоб ми не тягнули до листопада-грудня, а забезпечили своєчасне фінансування”.

Президент також звернув увагу на необхідність законодавчого врегулювання питання концесійних доріг. “Нам потрібна чітка ясність законодавчого врегулювання питання концесійних доріг. Там де є концесія, ми не будемо мати потреби витрачати кошти”, — сказав Петро Порошенко. Він також наголосив на важливості забезпечення прозорих тендерних процедур, які необхідні для здешевлення будівництва доріг. “Монополістів у нас бути не може. Єдина позиція — це якість і вартість”, — наголосив Президент.

За словами Глави держави, також необхідно забезпечити широке інформування громадськості щодо умов та строків будівництва доріг, що має сприяти повній прозорості використання державних коштів з урахуванням контролю з боку недержавного сектору.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко повідомив, що на будівництво доріг в Україні в цьому році додатково буде виділено 15 млрд грн від Національного банку України.