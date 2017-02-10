Президент провів нараду з питань реалізації дорожнього експерименту в західних регіонах України

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 40629 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 101903 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 108132 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 94970 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 115960 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 78710 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 88235 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97173 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88669 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 204351 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.5м/с
30%
Популярнi новини

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 19413 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 13979 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 21484 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 21279 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 21864 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 108132 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 204351 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 356484 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 291873 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 400852 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 22209 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 19970 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 94970 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 26198 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 31034 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Президент провів нараду з питань реалізації дорожнього експерименту в західних регіонах України

Київ • УНН

 • 11734 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко у рамках робочої поїздки до Івано-Франківської області провів нараду з питань реалізації дорожнього експерименту в західних регіонах України. Президент заслухав доповіді керівників областей щодо реалізації програм будівництва доріг у 2016 році та планів на 2017 рік, за результатами якої дав низку доручень, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

Президент провів нараду з питань реалізації дорожнього експерименту в західних регіонах України

Як повідомили у прес-службі, Глава держави висловив переконання, що експеримент з відрахування 50% коштів з понадпланових надходжень від митних платежів до спеціальних фондів обласних бюджетів має бути розповсюджений на території усієї України та наголосив на важливості прискорення ухвалення рішення уряду щодо порядку виконання цього експерименту.

Президент зазначив, що мають бути встановлені кінцеві терміни і враховані усі побажання та зауваження, які висловлювались під час цієї наради.

У прес-службі зазначили, що П.Порошенко акцентував увагу на необхідності забезпечення безперешкодного фінансування видатків, пов’язаних з використання бюджетних коштів в рамках дорожніх програм: “Щоб ми не тягнули до листопада-грудня, а забезпечили своєчасне фінансування”.

Президент також звернув увагу на необхідність законодавчого врегулювання питання концесійних доріг. “Нам потрібна чітка ясність законодавчого врегулювання питання концесійних доріг. Там де є концесія, ми не будемо мати потреби витрачати кошти”, — сказав Петро Порошенко. Він також наголосив на важливості забезпечення прозорих тендерних процедур, які необхідні для здешевлення будівництва доріг. “Монополістів у нас бути не може. Єдина позиція — це якість і вартість”, — наголосив Президент.

За словами Глави держави, також необхідно забезпечити широке інформування громадськості щодо умов та строків будівництва доріг, що має сприяти повній прозорості використання державних коштів з урахуванням контролю з боку недержавного сектору.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко повідомив, що на будівництво доріг в Україні в цьому році додатково буде виділено 15 млрд грн від Національного банку України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,686.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,618.59